Verpflegungslieferungen für die Armee: Der staatliche Logistikbetreiber hat die ersten Verträge unterzeichnet

Der Staatliche Logistikbetreiber hat im Anschluss an die Ergebnisse der ersten Ausschreibungsrunde Verträge über die Lieferung von Lebensmitteln für die Streitkräfte der Ukraine unterzeichnet. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Logistikunternehmens am Montag, den 11. März mit.

Die Verträge sehen Lieferungen in 12 Regionen vor: Wolhynien, Riwne, Schytomyr, Winnyzja, Chmelnyzkyj, Kiew, Tschernihiw, Cherkassy, Mykolajiw, Cherson, Odessa und Kirowohrad.

„Die Verträge wurden im Rahmen der geltenden Gesetzgebung ohne Nutzung des elektronischen Systems mit Unternehmen – Herstellern von Lebensmitteln – abgeschlossen. Der Durchschnittspreis eines Sets beträgt 109,35 Hrywnja pro Einheit. Der Bericht über die abgeschlossenen Verträge, einschließlich der Namen der Unternehmen, wird bis Ende der Woche im Prozorro-System veröffentlicht werden“, heißt es in dem Bericht.

Der staatliche Heckbetreiber kündigte auch die zweite Runde der Einholung von kommerziellen Angeboten für Lieferungen an Sektoren an, die letzte Woche nicht in der Liste enthalten waren oder für die keine Gewinner ermittelt wurden.