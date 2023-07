Ein Video des Drohnen-"Angriffs" auf Sewastopol ist aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 16. Juli kam es auf der vorübergehend besetzten Krim, insbesondere in Sewastopol, zu einer Reihe von Explosionen. Am Morgen tauchten in den sozialen Netzwerken Videos von einem „kombinierten Angriff“ durch Drohnen auf.