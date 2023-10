Der vierte Flug mit Ukrainern hat Israel verlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der vierte Evakuierungsflug mit 79 ukrainischen Bürgern hat Israels Hauptstadt Tel Aviv in Richtung des rumänischen Bukarest verlassen. Dies teilte die Botschaft der Ukraine in Israel am Freitag, den 20. Oktober auf Facebook mit.

Es wird angegeben, dass das Flugzeug am 19. Oktober um 22:30 Uhr Ortszeit vom Flughafen Ben Gurion (Tel Aviv) abgeflogen ist.

Die Botschaft leistete den Ukrainern konsularischen Beistand bei der Registrierung und der Pass- und Zollabfertigung.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass bei den drei vorherigen Evakuierungsflügen aus Israel insgesamt 436 Ukrainer evakuiert werden konnten.

Gleichzeitig stellte die Botschaft fest, dass die Nachfrage nach Evakuierungen aus Israel abnimmt, während es mehr Menschen gibt, die den Gazastreifen verlassen wollen.