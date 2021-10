Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach einem Besuchstreffen der Mitglieder der Fraktion der Diener des Volkes in Truskawez fand eine Zeremonie zur Auszeichnung von Abgeordneten statt, die „Diener für Verdienste“ genannt werden. Dies teilte die Sprecherin der Fraktion, Julija Palijtschuk, in der Nacht zum Sonntag, 3. Oktober, auf Telegram mit.

Sie sagte, das Preisverleihungsprogramm umfasse Preise in 16 Kategorien, von denen sechs Scheinpreise seien.

Die Preise wurden also wie folgt verteilt:

Davit Arahamija und Olexander Kornienko – in der Kategorie VVL (Zitat von großen Menschen) für bekannte Gespräch mit eingeschaltetem Mikrofon; * Galina Tretyakova – in der Kategorie 18+ für Korrespondenz über Matratze; * Roksolana Pidlasaia – in der Kategorie Was war die Rechnung über Halbleiter; * Nikolay Tishchenko – in der Kategorie Turbo jimmy. Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit den „Dienern des Volkes“ in Truskawez sagte, die Politik der derzeitigen Regierung sei „mächtig“ und „unverschämt“, denn ohne entschlossene Schritte werde es keine Veränderungen in der Ukraine geben.

Jean Beleniuk als Gewinner in der Nominierung Was auch immer ein Abgeordneter tun kann, um während der Parlamentssitzung zu schlafen, „um sich auf den Gewinn der Olympischen Spiele vorzubereiten“; * Mikhail Radutsky – in der Nominierung Slightly Mobile für seine berühmte Korrespondenz im Boten;

