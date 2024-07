Wasserlieferung nach Donezk gestoppt - Zentrum des Nationalen Widerstands

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Grund für die Unterbrechung der Don-Donbass-Wasserleitung war der Stromausfall in Russland, auch im Süden.

Die Wasserversorgung des besetzten Donezk wurde aufgrund eines Stromausfalls gestoppt. Die Rede ist von der Don-Donbass-Wasserpipeline. Darüber berichtet das Zentrum des nationalen Widerstands (Zentrum des nationalen Widerstands).

„Aufgrund des Stromausfalls in Russland sind die Pumpstationen des neuen Kanals ausgefallen und die Wasserleitung Don-Donbass wurde komplett unterbrochen. Die Reparaturen dauern Monate und die Situation der Wasserversorgung in den eroberten Gebieten hat sich verschlechtert“, so das Zentrum des nationalen Widerstands in einer Erklärung.

Die Einwohner von Donezk verzeichnen ständige Unterbrechungen der Wasserversorgung, da die Wasserleitung Sewerskij Donez – Donbass aufgrund der Feindseligkeiten nicht funktioniert.

Die Invasoren haben zwei Jahre lang eine neue Wasserleitung von Donez gebaut, um dieses Problem zu lösen, aber die Kapazität dieser Leitung hat das Problem nicht gelöst. Früher wurde die Wasserversorgung in Donezk nach einem bestimmten Zeitplan durchgeführt.