Das Wasserreservoir von Kamenskoje ist gefährlich flach

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Invasoren können das Problem der Wasserversorgung in der eroberten Stadt nicht lösen. Seit März zwingen sie den Bewohnern der Stadt einen Zeitplan für die Wasserversorgung auf.

Im besetzten Mariupol droht das Wasserreservoir Kamenskoje zu versiegen, was das Problem der Wasserversorgung der Stadt noch verschärft. Dies teilte der Stadtrat von Mariupol mit und veröffentlichte ein Foto.

„Das Kamenskoje-Reservoir in der Nähe des besetzten Mariupol befindet sich in einem kritischen Stadium der Verflachung …. Der Stausee war früher eine Reservequelle für die Wasserversorgung. Jetzt ist der Wasserspiegel deutlich gesunken, was an dem freigelegten Boden zu erkennen ist“, heißt es in der Nachricht.

Der Stadtrat fügte hinzu, dass die Invasoren das Problem der Wasserversorgung der eroberten Stadt nicht lösen konnten. Seit März haben sie die Wasserversorgung der Einwohner zeitlich gestoppt, was auf die drohende Verflachung des Starokrymskoje-Stausees zurückzuführen ist.