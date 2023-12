Wegen der MiG-31K wurde in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Morgen des 25. Dezember wurde in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen, weil in Russland ein Flugzeug vom Typ MiG-31K gestartet ist, das Dagger tragen kann. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„Raketengefahr auf dem gesamten Territorium der Ukraine! MiG-31K startet vom Flugplatz Sawasleika (Region Nischni Nowgorod). Ignorieren Sie nicht das Luftalarmsignal!“, heißt es in der Nachricht.

Der erste Alarm wurde von Kiew ausgerufen, dann verbreitete er sich in allen Regionen.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen in dieser Nacht die Ukraine mit 31 Angriffsdrohnen vom Typ „Shahed“ und zwei Raketen angegriffen haben. Die Luftwaffe schoss 28 feindliche Drohnen und beide Raketen ab.