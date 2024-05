Das Weiße Haus hat sich zu der britischen Erklärung über die Lieferung tödlicher Waffen durch China an Russland geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Vereinigten Staaten haben keine Informationen über die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung durch China an Russland oder über Vorbereitungen, diese zu liefern, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan

Die Vereinigten Staaten haben die Behauptungen des britischen Verteidigungsministers in Frage gestellt, dass China Russland tödliche Waffen für den Krieg in der Ukraine geliefert hat.

Dies sagte der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, während eines Briefings, berichtet die Financial Times.

Sullivan betonte, Washington habe nicht gesehen, dass China direkt Waffen an Russland geliefert habe, und fügte hinzu, er werde mit seinen britischen Kollegen sprechen, um die Äußerungen des Verteidigungsministers besser zu verstehen.

„Das haben wir bis heute nicht gesehen. Ich freue mich darauf, mit Großbritannien zu sprechen, um sicherzustellen, dass wir ein gemeinsames Bild haben“, sagte Sullivan. Er betonte, dass den USA bekannt ist, dass China Komponenten für die russische Rüstungsindustrie liefert.

Am Mittwoch beschuldigte Grant Shapps China, Russland tödliche Hilfsgüter für den Krieg gegen die Ukraine zu liefern oder dies vorzubereiten.

Nach Angaben der Financial Times deuten die Äußerungen von Shapps darauf hin, dass China möglicherweise zu einer direkten Unterstützung des russischen Militärs in der Ukraine übergegangen ist. Vertreter des britischen Verteidigungsministeriums lehnten es ab, zu erklären, was er mit „tödlicher Hilfe“ meinte.