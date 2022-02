Weißrussland beteiligt sich nicht an Russlands "Sondereinsatz" in der Ukraine - Lukaschenka

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der weißrussische Staatschef Aliaksandr Lukaschenka hat wegen der Lage in der Ukraine eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Dies wurde von zerkalo.io berichtet.

„Die Situation an den westlichen und südlichen Grenzen hat sich verändert“, sagte Lukaschenko.

Ihm zufolge beteiligen sich die belarussischen Truppen nicht an der russischen „Spezialoperation“ in der Ukraine.

Lukaschenko berichtete von seinem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Lage in der Ukraine.

„Er hat mich sehr detailliert über die Situation und vor allem über die Entwicklung dieser Situation informiert. Wie er sagte, ist der Zweck der Operation eindeutig: Es geht darum, den Völkermord an den Menschen in den Regionen Donezk und Luhansk zu stoppen“, sagte Lukaschenko.

Ihm zufolge hat er Putin persönlich vorgeschlagen, einige russische Streitkräfte im Süden Weißrusslands zu belassen“.

„Wir waren in dieser Situation nicht bereit, die südliche Richtung zu decken, weil ukrainische Einheiten – militärische, nicht Grenzeinheiten – an die Grenze verlegt wurden und dort Manöver abhielten. Das haben wir gesehen, aber wir hatten dort nie Truppen. Deshalb habe ich vorgeschlagen, einen kleinen Teil der russischen Truppen an der Südgrenze zu belassen, bis wir sie durch unsere eigenen Streitkräfte ersetzen können“, sagte Lukaschenko.

Er sagte, dies geschehe, „damit die Ukrainer, die ukrainische Führung und die Politiker noch einmal Konsequenzen ziehen und verstehen, dass diese Fragen am Verhandlungstisch gelöst werden sollten“ und „nicht, dass wir dort eine Art Krieg gegen die Ukraine vorbereiten“.