Ein weiterer russischer Drohnenangriff: Wohnhäuser brennen in der Nähe von Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 6. März haben die Russen einen massiven Drohnenangriff auf die Region Odessa gestartet. In den Vororten des regionalen Zentrums stehen mehrere Häuser in Flammen, und die Energieinfrastruktur wurde beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Telegram-Nachricht des Leiters der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper.

„Der Feind hat wieder einmal einen massiven Drohnenangriff in der Region Odessa gestartet. In den Vororten von Odessa stehen drei private Wohnhäuser in Flammen, und es gibt Schäden an der Energieinfrastruktur“, schrieb er.

Kiper fügte hinzu, dass alle relevanten Dienste an der Reaktion arbeiten. Die Angaben zu den Opfern werden derzeit noch geklärt.

Aktualisiert um 23:41

Der staatliche Notdienst zeigte die Folgen des russischen Angriffs in der Nähe von Odessa, wo in drei Privathäusern Brände ausbrachen und kritische Infrastrukturen beschädigt wurden.

Sie teilten mit, dass 8 Einheiten der Ausrüstung und mehr als 30 Rettungskräfte an der Beseitigung der Folgen des Terrors beteiligt waren.

Russische Angriffe in der Region Odessa