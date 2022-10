Die Welt wird Putin einen Atomschlag nicht verzeihen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Welt wird Russland oder Wladimir Putin den Einsatz von Atomwaffen nicht verzeihen. Der Kremlchef wird nicht in der Lage sein, sich selbst am Leben zu erhalten. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit dem Lowy Institute in Australien.

„Ich glaube, der russische Staatschef ist sehr an seinem eigenen Leben interessiert. Und ich denke, er weiß, dass er nach dem Einsatz von Atomwaffen nicht mehr in der Lage sein wird, sie zu erhalten. Dessen bin ich mir sicher“, so Selenskyj.