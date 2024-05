Wie die Hospitaller im österreichischen Bus arbeiten: SOZIALES | VIDEO NACHRICHTEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Seit Februar 2023 haben Dobrobat, die Sanitäter der Hospitaller, 4.000 Verwundete mit dem Evakuierungsbus Austriyka in Krankenhäuser transportiert. Ein Bericht von Suspilne Dnipro zeigt, wie sie arbeiten

Das freiwillige Sanitätsbataillon der Hospitaller hat 4.000 Verwundete mit dem Evakuierungsbus Austriyka in Krankenhäuser transportiert. Dieser Bus ist seit Februar 2023 im Einsatz. Laut Chief Medical Officer Olexij verfügt das Fahrzeug über sechs Liege- und vier Sitzplätze. Der Bus wurde zu Ehren seiner verstorbenen Schwester, Natalija Yatsun (Frauscher), benannt, die das Rufzeichen „Austriyka“ hatte.

„Die Hospitaller arbeiten ohne direkte staatliche Unterstützung, sondern hauptsächlich auf Kosten der Spenden von Philanthropen und Spendern. Sehen Sie sich die Arbeit an dem Krankenwagen in einem Bericht von Suspilne Dnipro an.