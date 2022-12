Wird brennen, bis ganz Moskau abbrennt - Danilow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland wird in naher Zukunft besonders „heftig“ sein, aber „brennen, bis Moskau abbrennt“. Dies sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Alexej Danilow, am Dienstag, den 13. Dezember, in einem Informationstelefon.

Ihm zufolge stellen sich immer mehr Länder auf die Seite der Ukraine, da sie den Verlauf des Krieges sehen – neutrale Staaten beginnen, mehr Unterstützung zu leisten, was den Sieg näher bringt.

„Es wird nicht einfach sein, sie werden so wütend werden wie eine Ratte in einer Ecke. In den nächsten anderthalb oder zwei Monaten wird Russland heftig werden und könnte besonders gefährlich sein“, sagte Danilow.

Zu Explosionen und Bränden auf russischem Boden betonte er, dass solche Situationen zunehmen werden. „Es wird brennen, bis ganz Moskau niedergebrannt ist, das wird noch zu unseren Lebzeiten passieren“, resümierte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates…