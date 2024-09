Die Zahl der Opfer des Raketenangriffs der Russischen Föderation ist in Poltawa wieder gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine weitere Person starb im Krankenhaus an den Verletzungen, die sie bei dem russischen Raketenangriff am 3. September erlitten hatte.

Nach dem massiven Beschuss der Invasoren am 3. September gibt es bereits 56 Tote in Poltawa. Dies teilte die Sekretärin des Stadtrats von Poltawa, Jekaterina Jamschtschikowa, mit, berichtet Suspilne am Sonntag, den 8. September.

„Im Krankenhaus von Poltawa ist eine weitere Person gestorben, die an den Folgen eines Raketenangriffs auf das Institut für Kommunikation am 3. September gestorben ist“, sagte sie.

Insgesamt wurden nach offiziellen Angaben 56 Menschen getötet, 328 Menschen wurden verletzt.

Wir erinnern uns: Am 3. September griffen die Russen Poltawa mit ballistischen Raketen Iskander-M an. Ein Ausbildungszentrum, drei Wohnhäuser, fünf Privathäuser und ein Bürogebäude wurden beschädigt.