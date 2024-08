Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Betrag der unrechtmäßigen Zuwendungen, die im Rahmen des Betrugs im Territorialen Zentrum für Anwerbung und soziale Unterstützung bereits gerichtlich festgestellt wurden, beläuft sich auf 114 Millionen Hrywnja.

Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln in 408 Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Beamten des Territorialen Zentrums für Besetzung und soziale Unterstützung und der SP während der Mobilisierung. Dies berichtete das DBI am Donnerstag, den 22. August.

Es wird angegeben, dass nach den Ergebnissen der Arbeit seit dem 24. Februar 2022 73 Personen als verdächtig gemeldet wurden, 37 Anklagen gegen 61 Personen wurden an die Gerichte geschickt. Gegen 10 Personen wurde bereits eine Verurteilung erwirkt.

Das Gericht hat bereits festgestellt, dass der unrechtmäßige Gewinn, der durch die Machenschaften im Territorialen Zentrum für Erwerb und soziale Unterstützung erzielt wurde, 114 Millionen Hrywnja beträgt. Festgestellte Verluste in Höhe von 19 Millionen Hrywnja, von denen dank der Bemühungen des DBI 6,5 Millionen Hrywnja erstattet wurden, heißt es in dem Bericht.

Auch die Gerichte verhafteten das Eigentum der Angeklagten der Untersuchung des DBI in Höhe von 264 Millionen Hrywnja.

Am Vorabend berichteten die Massenmedien über Durchsuchungen im Khustka Territorial Centre of manning and social support und dem lokalen Militärkommandanten Wassyl Zubatov. Insgesamt führte der Sicherheitsdienst der Ukraine fast 30 Durchsuchungen im Bezirkskrankenhaus, in der medizinischen und sozialen Expertenkommission und bei Mitarbeitern des Territorialen Zentrums für Bemannung und soziale Unterstützung durch.

Zuvor wurden zwei Leiter des territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in der Region Kiew und ihr Komplize, der über 1 Million Dollar für die Umgehung der Mobilisierung „verdient“ hat, festgenommen.