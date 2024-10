Zigaretten wurden in einem Stall hergestellt: Eine unterirdische Werkstatt wurde in den Vorkarpaten liquidiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vier Personen arbeiteten im Schichtbetrieb und produzierten 20.000 Zigarettenschachteln pro Tag.

In der Region Transkarpaten wurde eine unterirdische Zigarettenmanufaktur aufgelöst. Anwohner organisierten die illegale Produktion in den Räumlichkeiten eines verlassenen Stalles in einem der Dörfer des Bezirks Mukatschewo. Dies berichtete der Pressedienst des Büros für wirtschaftliche Sicherheit am Donnerstag, den 10. Oktober.

Der Eingang zur Werkstatt war sorgfältig getarnt. Man konnte nur durch ein Loch in der Wand, das mit Heuhaufen zugeworfen war, hinein gelangen. In den Räumlichkeiten befanden sich Generatoren, Rohmaterialien und Verpackungsmaterial.

Vier Personen arbeiteten im Schichtbetrieb, um schätzungsweise 20.000 Zigarettenschachteln pro Tag zu produzieren. Die Tabakwaren wurden in Packungen mit Logos ukrainischer und ausländischer Hersteller sowie gefälschten Verbrauchssteuermarken verpackt.

Die fertige Ware wurde täglich mit mehreren Perlen transportiert und an einen Großhändler geliefert, der die Zigaretten dann auf dem lokalen Markt und in den Regionen der West- und Zentralukraine verkaufte.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die BEB-Detektive eine Produktionslinie, über 50.000 Zigarettenschachteln, 2,5 Tonnen Tabak, fast 1 Million Verbrauchssteuermarken, 2 Millionen leere Zigarettenpackungen und über 5 Millionen Schachteln für die Verpackung der Fertigprodukte. Der ungefähre Wert der beschlagnahmten Tabakwaren beträgt 5 Millionen Hrywnja.