Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine meldete am Samstag, den 18. November, in einem Abendbulletin einen weiteren Fall von Massendesertion des russischen Militärs.

„Etwa 20 Soldaten der russischen Besatzungstruppen der 144 separaten motorisierten Schützenbrigade der Streitkräfte der Russischen Föderation sind in der Nähe der Siedlung Krynki in der Region Cherson desertiert, nachdem sie ihre Kampfpositionen unerlaubt verlassen hatten“, heißt es in dem Bericht.