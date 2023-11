Zwei Blöcke eines Wärmekraftwerks wurden in Notreparatur gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat zwei Blöcke eines Wärmekraftwerks in die Notreparatur gegeben. Darüber berichtet das Ministerium für Energie am Sonntag, den 26. November.

„Bei der kurzfristigen Notreparatur sind zwei Blöcke des Wärmekraftwerks ausgefallen. Es gibt auch eine Reserve, die im Bedarfsfall genutzt werden kann“, heißt es in der Meldung.

Gleichzeitig wird behauptet, dass das Stromsystem ausgeglichen ist. In den vergangenen 24 Stunden gab es keine Stromknappheit und sie wird auch heute nicht erwartet. Strombeschränkungen gibt es in keiner der Regionen.

Derzeit werden in der Region Kiew die Reparaturen an der Hauptleitung fortgesetzt, die am Vortag durch Beschuss beschädigt wurde. Einschränkungen in der Stromversorgung in Kiew und der Region gab es deshalb nicht.

Es wird auch berichtet, dass in einem Umspannwerk von Ukrenergo in der Region Dnipropetrowsk ein Transformatorbrand aufgetreten ist. Das Feuer wurde innerhalb weniger Stunden gelöscht.

Ab Sonntagmorgen aufgrund von schlechtem Wetter, technischen Verstößen und Feindseligkeiten ohne Licht – 529 Siedlungen.

Aufgrund der sich verschlechternden Wetterbedingungen (starker Wind, Schneestürme) kann es im Laufe des Tages zu Problemen mit dem Licht in den Regionen Kiew, Tscherkassy, Tschernihiw, Sumy und Kirowohrad kommen. Die Stromingenieure sind bereit, in einem verstärkten Modus zu arbeiten, heißt es in dem Bericht.

Anfang dieser Woche gab es in der Ukraine an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein Defizit im Energiesystem. Es musste Nothilfe aus den EU-Ländern in Anspruch genommen werden.