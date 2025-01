Der älteste McDonald's in der Ukraine wurde bei einem russischen Raketenangriff beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das älteste McDonald’s des Landes wurde bei einem russischen Luftangriff am 18. Januar in der Nähe der U-Bahn-Station Lukianivska in Kiew beschädigt, berichtet der Pressedienst des Unternehmens: „Heute wurde bei einem Luftangriff auf Kiew ein McDonald’s Restaurant in der Nähe der U-Bahn-Station Lukianivska beschädigt. Lukianivska, das seit 1997 in Betrieb ist und das erste Restaurant unserer Kette in der Ukraine ist. Unsere Mitarbeiter konnten sich dank der streng befolgten Sicherheitsprotokolle rechtzeitig in den Schutzraum evakuieren… – McDonald’s Ukraine (@McDonaldsUA) January 18, 2025 „Heute wurde bei einem Luftangriff auf Kiew ein McDonald’s Restaurant in der Nähe der Metrostation Lukianivska beschädigt. Die Station Lukianivska, die seit 1997 in Betrieb ist, ist das erste Restaurant unserer Kette in der Ukraine. Unseren Mitarbeitern ist es dank der Sicherheitsprotokolle gelungen, sich rechtzeitig in einen Schutzraum zu evakuieren“, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit. Das Restaurant ist geschlossen, aber McDonald’s stellte fest, dass es bereits damit begonnen hat, die Folgen des Beschusses zu beseitigen und versprach, „das Restaurant in Lukianivka definitiv wiederherzustellen“. Das erste McDonald’s Restaurant in der Ukraine wurde 1997 eröffnet. Zur Erinnerung: Bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew am Morgen wurden drei Menschen getötet und drei weitere verletzt. In der Stadt wurden Brände, herabfallende Trümmer und Schäden an der Infrastruktur, einschließlich der U-Bahn-Station Lukianivska, gemeldet.