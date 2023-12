Über der Region Chmelnyzkyj nachts einen feindlichen Shahed abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 13. Dezember, nachts während des Luftalarms, haben Kräfte der Luftverteidigung der Streitkräfte der Ukraine auf dem Territorium der Region Chmelnyzkyj ein unbemanntes Luftfahrzeug vom Typ Shahed abgeschossen. Dies teilte der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Chmelnyzkij mit.

„Es gibt keine Opfer, keine Zerstörungen, keine Schäden an der Infrastruktur als Folge des Angriffs der Drohne. Vielen Dank an unsere Streitkräfte der Ukraine!“ – heißt es in der Nachricht.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht des 13. Dezember Kiew mit ballistischen Raketen angegriffen haben. Ihre Trümmer stürzten auf Wohngebiete ein. Auch in der Nacht zum Montag, den 11. Dezember, war Kiew russischen Raketenangriffen ausgesetzt. Die Militärverwaltung der Stadt Kiew hat auf ihrem Telegram-Kanal Fotos von den Folgen dieses Angriffs veröffentlicht.