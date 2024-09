Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während der Besetzung eines Teils der Region Cherson nahm ein ehemaliger Kolonieinspektor eine ähnliche Arbeit bei den Russen an.

Mitarbeiter des staatlichen Ermittlungsbüros in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst haben den ehemaligen Mitarbeiter der Kolonie Darjewskaja, der während der Besetzung der Region Cherson für die Russen gearbeitet hat, festgenommen und unter Verdacht gestellt. Dies berichtete der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Montag, den 30. September.

Während der Besetzung eines Teils der Region Cherson nahm der ehemalige Inspektor der Kolonie eine ähnliche Position der Invasoren ein. Er arbeitete bis zur Befreiung eines Teils der Region in der gefangenen Einrichtung für die „neuen Behörden“ und beschloss nach der Entlassung aus der Besatzung, in dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet zu bleiben.

Später wurde der Mann mobilisiert und begann seinen Dienst in einem der territorialen Zentren für Besatzung und soziale Unterstützung der Region Odessa, wo er Vorladungen an wehrpflichtige Personen ausstellte. Der Mann erzählte seinen Kollegen von seiner bewussten Position und leugnete die Zusammenarbeit mit den Invasoren.

Im Zuge der operativen und investigativen Maßnahmen fanden die Beamten des State Bureau of Investigation Unterlagen über die Funktionsweise der Kolonie während der Besatzung, befragten Zeugen und stellten den Überläufer bloß.

Er wurde über den Verdacht der Kollaboration informiert. Die Sanktion des Artikels sieht eine Strafe von bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug vor.

Der Mann ist inhaftiert, die Frage der Wahl einer Maßnahme der Zurückhaltung.

Wir erinnern Sie daran, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine zwei Kollaborateure in den Regionen Charkiw und Cherson festgenommen hat, die zu Beginn des großen Krieges mit Russland kooperiert haben.