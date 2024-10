Das DBR hat mit der Überprüfung der Listen in Chmelnyzkyj MSEC begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Listen enthalten die Namen von potentiellen Mobilisierungsverweigerern und fiktive Diagnosen. Nun gilt es, diese Personen zu finden und zu überprüfen.

Das State Bureau of Investigation untersucht die Listen, die bei Durchsuchungen im Büro der Leiterin des regionalen Zentrums für medizinische und soziale Expertise (MSEK) von Chmelnyzkyj, Tetyana Krupa, gefunden wurden. Dies teilte eine Vertreterin der technischen Abteilung des DBI in Chmelnyzkyj, Kateryna Gerasimuk, mit, berichtet Suspilne am Samstag, den 5. Oktober.

Ihr zufolge enthalten diese Listen Namen und fiktive Diagnosen. Nun sollen die Ermittlungsbehörden die in den Listen genannten Personen finden und überprüfen.

Die Anwältin Natalija Svirnevska sagte, wenn nachgewiesen wird, dass eine Person auf der Liste eine falsche Diagnose „erstellt“ hat, um sich der Mobilisierung zu entziehen, kann sie nach Artikel 336 des Strafgesetzbuches der Ukraine zur Verantwortung gezogen werden. Die Sanktion des Artikels sieht eine Strafe in Form einer Freiheitsstrafe von drei bis fünf Jahren vor.

Wenn die Ermittlungsbehörden feststellen, dass darüber hinaus Geld gezahlt wurde, um eine Diagnose zu erhalten, die einen Aufschub oder die Nichteinberufung in die Streitkräfte der Ukraine rechtfertigen würde, können solche Handlungen nach Artikel 369 des Strafgesetzbuches der Ukraine geahndet werden. Die Sanktion sieht eine Geldstrafe von bis zu 4 Tausend steuerfreien Mindesteinkommens der Bürger oder eine Freiheitsbeschränkung für einen Zeitraum von zwei bis vier Jahren oder eine Freiheitsstrafe von fünf bis zehn Jahren mit oder ohne Einziehung des Vermögens vor.