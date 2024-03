Überwachungsgruppen meldeten den Start von 10 russischen Bombern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Tu-95 strategische Bomber sind vom Flugplatz Olenya auf der Kola-Halbinsel, 92 km südlich von Murmansk, gestartet. Die ukrainische Luftwaffe warnte, dass es sich bei dem Einsatz um einen Kampfflug handeln könnte.

„Achtung! Es wurden etwa neun Tu-95 Flugzeuge vom Flugplatz Olenya erfasst. Die ungefähre Zeit der Ausfahrt zu den Startlinien – 03.00 Uhr“, warnte das Militär.

Überwachungskanal Karte der Luftwarnungen. Explosionen. Raketen weist darauf hin, dass im Falle des Abschusses von Raketen diese zwischen 5.00 und 6.00 Uhr in den ukrainischen Luftraum eindringen können.

Das Militär bittet darum, den Alarm nicht zu ignorieren und in Schutzräumen zu bleiben, wenn der Alarm signalisiert wird.

Am Nachmittag griff Russland Charkiw an, versuchsweise mit einer Ch-59-Rakete. Die Granate traf ein Gebäude, in dem sich mehrere Geschäfte befanden, ein schweres Feuer brach aus, fünf Tote sind bereits bekannt, bis zu zehn weitere Menschen könnten unter den Trümmern liegen.

Am Abend waren in Charkiw erneut Explosionen zu hören