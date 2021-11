10 Millionen Ukrainer sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als 10 Millionen Menschen in der Ukraine sind vollständig gegen das Coronavirus COVID-19 geimpft worden. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag, 23. November, mit.

So wurden allein in den letzten 24 Stunden 270.258 Impfstoffe verabreicht, fast dreimal mehr als am Sonntag. Insgesamt haben 79 207 Personen die erste Dosis erhalten, und 191 051 sind vollständig geimpft worden.

Gestern gab es in der Ukraine 1.020 mobile Teams, 3.249 Impfstellen und 457 Impfzentren.

Die meisten Impfungen wurden von Pfizer durchgeführt – 122.575. Kleinere Mengen an Impfstoffen wurden von Sinovac mit 104.134, AstraZeneca mit 30.161 und Moderna mit 13.388 verabreicht.

Seit Beginn der Impfkampagne wurden 12.914.335 Menschen geimpft, von denen 12.914.333 eine Einzeldosis und 10.025.360 vollständig geimpft wurden und zwei Dosen erhalten haben. Insgesamt wurden 22.939.693 Menschen geimpft.

Anzahl der COVID -Impfungen in ukrainischen Regionen pro Tag (zweite Dosis):

Kiew – 24202

Winnyzja – 6244

Wolhynienska – 3974

Dnipropetrovska – 17849

Donetsk – 8688

Schytomyrska – 6553

Zakarpatska – 2451

Zaporizska – 6945

IvanoFrankivska – 6636

Kiewska – 13268

Kirovohradska – 3742

Luhanska – 4281

Lwiwska – 12909

Mykolayivska – 5929

Odessa – 9156

Poltavska – 6386

Rivnska – 5132

Sumy – 6075

Ternopil – 4427

Charkiw – 11395

Cherson – 4161

Chmelnyzkyj – 5617

Tscherkassy – 5558

Tscherniwzi – 3505

Tschernihiw – 5965

Früher sagte das Gesundheitsministerium, dass der Höhepunkt der Coronavirus-Welle überschritten ist. Das Ministerium stellte mehrere positive Indikatoren fest, die auf eine Verbesserung der Situation hindeuten. Es besteht jedoch die Gefahr eines weiteren Ausbruchs.

