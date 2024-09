Ein 14-jähriger Junge wurde in der Region Cherson durch die Explosion eines Sprengkörpers getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein 14-jähriger Junge starb durch die Explosion eines unbekannten Gegenstandes im Dorf Posad-Pokrovskyj im Gebiet Cherson.

In dem Dorf Posad-Pokrovskyj ist in der Scheune ein unbekannter Sprengkörper explodiert und hat ein Kind getötet. Dies berichtete am 16. September der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

Ihm zufolge erlitt ein 14-jähriger Junge infolge der Explosion tödliche Verletzungen.

Wir werden daran erinnern, dass auf dem Feld in der Nähe des Dorfes Mirolyubovka in der Region Cherson auf einer Mine ein 34-jähriger Traktorfahrer explodierte. Er erlitt eine Gehirnerschütterung, eine Explosion und Schädel-Hirn-Verletzungen.