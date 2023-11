Ein 15-jähriges Mädchen wurde in der Region Kiew von einem elektrischen Zug erfasst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 4. November, gegen 16.00 Uhr, wurde ein 15-jähriges Mädchen in der Region Kiew von einem elektrischen Zug erfasst.

Quelle: Polizei in der Region Kiew in Telegram Details: Der Zusammenstoß ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Lisova Butscha.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 31-jährige Lokführer eine Notbremsung machte, als er eine Person auf den Gleisen sah, aber der Unfall konnte nicht verhindert werden.

Am 4. November, gegen 16.00 Uhr, wurde ein 15-jähriges Mädchen in der Region Kiew von einem elektrischen Zug erfasst.

Quelle: Polizei in der Region Kiew auf Telegram

Details: Der Zusammenstoß ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Lesnaya Butscha.

Anzeige: Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass der 31-jährige Fahrer eine Vollbremsung machte, als er eine Person auf den Gleisen sah, aber der Unfall konnte nicht verhindert werden.

Die Ermittler haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zur Erinnerung: Am Morgen des 3. November überfuhr der Batkivshchyna-Abgeordnete Andrij Nikolayenko in seinem Auto auf der Autobahn Kiew – Tschop im Dorf Berezivka, Bezirk Schytomyr, ein 18-jähriges Mädchen zu Tode.