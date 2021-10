15 ukrainische Regionen befinden sich in der roten Quarantänezone

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In der Ukraine befinden sich 15 Regionen in der roten Quarantänezone, acht in der orangen Zone und nur zwei Regionen in der gelben Zone. Dies teilte der Pressedienst des Gesundheitsministeriums mit.

Die Regionen Cherson, Odessa, Saporischschja, Donezk, Dnipropetrowsk, Sumy, Mykolajiw, Riwne, Schytomyr, Iwano-Frankiwsk, Kiew, Luhansk, Chmelnyzkyj, Tschernihiw und Lwiw liegen in der roten Zone.

In diesen Regionen sind Gaststätten (außer Lieferdienste und Imbissbuden), Einkaufszentren und andere Vergnügungsstätten, Bildungseinrichtungen (außer Grundschulen und Kindergärten), Non-Food-Märkte und Geschäfte, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Fitnesszentren, Kultureinrichtungen (außer Naturschutzgebiete) sowie Film und Videoaufnahmen verboten.

Wenn jedoch 100 % der Mitarbeiter und Besucher dieser Einrichtungen vollständig geimpft sind oder einen negativen Test auf das Coronavirus aufweisen, gelten die Einschränkungen nicht.

Die Regionen Winnyzja, Wolyn, Poltawa, Ternopil, Charkiw, Tscherkassy, Czernowitz und Kiew befinden sich in der „orangen“ Quarantänezone.

Ab morgen, dem 1. November, wird die Hauptstadt jedoch in den roten Bereich rutschen.

Nur die Oblaste Kirowohrad und Transkarpaten verbleiben in der gelben Zone.

