165 Unternehmen haben ihre Teilnahme am Defence Industries Forum bestätigt - MFA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Teilnahme am ersten Forum der Verteidigungsindustrie in Kiew wurde bereits von 165 Rüstungsunternehmen aus 26 Ländern bestätigt. Dies teilte Außenminister Dmitri Kuleba am Montag, den 25. September auf Twitter mit.

„165 Verteidigungsunternehmen aus 26 Ländern haben bereits ihre Teilnahme an unserem Forum der Verteidigungsindustrie bestätigt. Es wird der gemeinsamen Produktion und Zusammenarbeit einen starken Impuls geben, um die Ukraine und ihre Partner zu stärken. Wir arbeiten gemeinsam mit Alexander Kamyshyn und Rustem Umjerow daran, DFNC1 zu einer Erfolgsgeschichte zu machen“, schrieb Kuleba.

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj am 17. September ein Forum der Waffenhersteller angekündigt hat. Und Kuleba, der ehemalige Verteidigungsminister Alexei Resnikow und der Minister für strategische Industrien Alexander Kamyshyn unterzeichneten einen gemeinsamen Brief an Partnerländer und ausländische Unternehmen mit einer Einladung zur Teilnahme am Forum der Verteidigungsindustrien.