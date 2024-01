Ein 23-jähriger Pilot mit dem Rufzeichen "Blauhelm" ist gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein 23-jähriger Pilot Vladyslav Zalistovskyj mit dem Rufzeichen Blauhelm ist bei den Kämpfen um die Ukraine ums Leben gekommen. Darüber berichtet heute, am 8. Januar, RBC-Ukraine (Projekt Styler) unter Bezugnahme auf die Nachricht von Vladislavs Freundin Eugenia Nesterenko.

„Mein Held! Ich hätte nie gedacht, dass es einen solchen Beitrag auf meiner Seite geben würde. Sie haben Ihre Arbeit, Ihr Leben, Ihren Himmel geliebt, aber er hat Ihnen einen grausamen Streich gespielt. Sie werden in meinem Herzen für immer der beste Junge der Welt sein. Und nicht nur in meinem“, schrieb Eugenia.

Der Pilot wurde in der Stadt Malin in der Region Schytomyr geboren, machte 2021 seinen Abschluss an der Flugfakultät der nationalen Universität der Luftstreitkräfte in Charkiw, die nach Ivan Kozhedub benannt ist, und war Pilot von MiG-29 Kampfflugzeugen.

