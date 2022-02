24 Stunden in der Operation der Vereinten Streitkräfte: zwei Beschüsse, ein Anwohner verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Separatisten haben in den letzten 24 Stunden zweimal die Waffenruhe im Donbass verletzt. Soldaten der ukrainischen Streitkräfte versuchten es nicht, aber ein Anwohner wurde verwundet. Dies teilte das Pressezentrum des Hauptquartiers der Vereinten Streitkräfte am Montag, 31. Januar, in einer Morgenmeldung mit.

So eröffnete der Feind in Richtung Svitlodarsk das Feuer mit Handfeuerwaffen, wodurch ein ziviler Anwohner durch Schüsse verwundet wurde.

Der Mann wurde von der medizinischen Einheit einer der mechanisierten Brigaden der ukrainischen Streitkräfte in das Stadtkrankenhaus von Svitlodarsk gebracht.

In der Nähe von Peskow beschoss der Feind die Stellungen der ukrainischen Verteidiger mit Granatwerfern unter dem Lauf.

Es wird behauptet, dass dank der Bemühungen der ukrainischen Soldaten die Linien der ukrainischen Einheiten unverändert blieben.

Bis heute Morgen um 7.00 Uhr gab es keine Verstöße gegen die Waffenruhe durch die Separatisten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 30. Januar auch im Donbass zwei feindliche Bombardierungen zu verzeichnen waren. Ein ukrainischer Soldat wurde verwundet. Davor hatte es drei Tage lang keinen Beschuss im Donbass gegeben.