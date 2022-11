25 russische Foltereinrichtungen in der Region Charkiw gefunden - Nationale Polizei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Strafverfolger in der Region Charkiw haben 25 Orte gefunden, an denen das russische Militär Ukrainer gefoltert hat. Dies teilte der Leiter der Ermittlungsabteilung des Hauptquartiers der Nationalen Polizei in der Region Charkiw, Serhij Bolwinow, mit.

„Seit Beginn der groß angelegten Invasion haben die Ermittler und Vernehmungsbeamten der Polizei in der Region Charkiw 542 Strafverfahren wegen kollaborativer Aktivitäten registriert, 126 Kollaborateure wurden als Verdächtige angezeigt und 59 Fälle wurden an die Gerichte weitergeleitet. Außerdem haben die Ermittler bereits 25 Folterkammern gefunden, die von den Russen während der Okkupation eingerichtet wurden“, sagte er.

Laut Bolvinov wurden detaillierte Inspektionen der Orte durchgeführt, an denen Menschen inhaftiert und gefoltert wurden – Fingerabdrücke, DNA, Dokumente, Protokolle und Gegenstände, die auf die Verbrechen der Invasoren hinweisen, wurden beschlagnahmt.

„Zeugen und Opfer werden identifiziert“, sagte der Leiter der Ermittlungsabteilung.

