Kit 3.0: Das Verteidigungsministerium hat die Verwendung einer ukrainischen Entwicklung zur Verbesserung der Kampffähigkeiten in den Streitkräften der Ukraine genehmigt

Das Verteidigungsministerium hat das von einem ukrainischen Unternehmen hergestellte Kit 3.0 für simulierte Einzelsoldaten kodifiziert und zur Verwendung in den Streitkräften der Ukraine zugelassen. Er wird für die praktische Ausbildung von Soldaten unter Bedingungen verwendet, die dem realen Kampfgeschehen so nahe wie möglich kommen.

Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums mit.

Demnach besteht die individuelle Ausrüstung aus einem Laseremitter, der an Handfeuerwaffen und Munition angebracht wird und die Niederlage aufzeichnet, sowie einem „Stressgürtel“ (Armband).

„Ein an einer persönlichen Waffe angebrachter Emitter simuliert das Schießen. Er sendet Laserimpulse aus, die von Sensoren am Helm oder an der Weste eines simulierten Feindes erkannt werden. Das Armband wird am Arm getragen, um Treffer taktil wahrzunehmen. Bei einem Treffer spürt der Soldat einen elektrischen Impuls am Gürtel und seine Munition wird mit einem roten Licht beleuchtet“, erklärte das Verteidigungsministerium.

Die Verwendung solcher Kits während der taktischen Ausbildung ermöglicht es den Ausbildern unter anderem, die Effektivität jedes einzelnen Kursteilnehmers anhand vieler Parameter zu bestimmen: Treffsicherheit, Bewegungsfähigkeit usw.

„Dementsprechend ist es dann möglich, die Aktionen zu analysieren und Empfehlungen zur weiteren Verbesserung der praktischen Fähigkeiten zu geben“, fügte das Verteidigungsministerium hinzu.