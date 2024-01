Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen drei Tagen hat das ukrainische Militär in Richtung Tawrijsk etwa 30 russische Eindringlinge gefangen genommen. Dies berichtete der Kommandeur des OSGV Tavria Brigadegeneral Olexander Tarnawskyj am Dienstag, den 9. Januar in Telegram.

„Drei Tage lang wurden fast 30 Eindringlinge gefangen genommen. Gestern gab es keine Luftangriffe“, schrieb er.

Laut Tarnawskyj hat der Feind in der Operationszone des OSGV Tavria im Laufe des vergangenen Tages 5 Raketenangriffe gestartet, 37 militärische Zusammenstöße geführt und 452 Artillerieangriffe durchgeführt.

Die ukrainischen Kämpfer hielten die Verteidigung standhaft aufrecht und führten in bestimmten Richtungen aktive Operationen durch.

Die Gesamtverluste des Feindes in den letzten 24 Stunden beliefen sich auf 375 Menschen und 21 Stück militärische Ausrüstung. Insbesondere 2 Panzer, 5 TBMs, 1 Artilleriesystem, 9 unbemannte Luftfahrzeuge, 2 Fahrzeuge und eine Einheit der Spezialausrüstung.

Zuvor hatte rosSmedia die Liquidierung von fünf weiteren Spitzenoffizieren der russischen Armee in der Ukraine bestätigt. Insgesamt konnte der Tod von mindestens 1.175 Russen innerhalb von vierzehn Tagen bestätigt werden.