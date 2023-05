Eine Kompanie T-90-Panzer in Donezk zerstört - Journalist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

eine Kompanie von T-90-Panzern wurde in Donezk zerstört – Journalist. Eine Kompanie russischer T-90-Panzer wurde im vorübergehend besetzten Donezk zerstört.

Dies berichtete der Kriegsjournalist Andrej Tsaplienko am 19. Mai im Telegram: „Es wird berichtet, dass eine Kompanie russischer T-90-Panzer, die bis zu 10 Panzer umfasst, über Nacht durch einen HIMARS-Schlag zerstört wurde.

Die Panzer wurden von einer Poseidon-Drohne im Petrowski-Bezirk des besetzten Donezk gesichtet“, schrieb Zapljenko. Er vermutete, dass diese Panzer an der Erstürmung der nahe gelegenen Stadt Marinka beteiligt gewesen sein könnten. Offizielle Informationen liegen noch nicht vor. Auch in dieser Woche sind in Donezk teilweise die Lichter verschwunden. Mehrere Hochspannungsschaltanlagen und mehr als 90.000 Verbraucher in der Stadt wurden stromlos geschaltet…