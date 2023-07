Verteidigungskräfte vorwärts auf der Tavricheskiy Richtung - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen in der Tavricheskiy Richtung für den Tag verloren getötet und verwundet mehr als zwei Unternehmen, zerstört 20 Einheiten der militärischen Ausrüstung. Dies teilte der Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppierung Tawrien, General Alexander Tarnawski, am Sonntag, den 30. Juli, in seinem Telegram-Kanal mit.

„Die Arbeiten in Richtung Tawrien gehen voran. Die Verteidigungskräfte kommen voran“, sagte er.

Er stellte fest, dass „in den letzten 24 Stunden die Verluste des Feindes an Gefallenen und Verwundeten mehr als zwei Kompanien betrugen“.

Er fügte hinzu, dass im Laufe des Tages 20 Einheiten der feindlichen Militärausrüstung zerstört wurden, darunter zwei Panzer, sechs gepanzerte Kampffahrzeuge, das unbemannte Luftfahrzeug Orlan-10, drei Artilleriesysteme, Mörser, eine kleine tragbare Radarstation Sobolyatnik und Fahrzeugausrüstung sowie zwei Munitionsdepots.