Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Etwa 30 Soldaten der Russischen Föderation haben sich im Laufe der Woche den Streitkräften der Ukraine in Richtung Tavria ergeben. Dies teilte der Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppierung Tavria Brigadegeneral Olexander Tarnawskyj am Sonntag, den 26. November in Telegram mit.

„In den letzten 24 Stunden haben sich 13 weitere Angreifer ergeben. In nur einer Woche haben im Operationsgebiet des OSGV Tavria fast 30 feindliche Soldaten das Gleiche getan – sie haben sich für das Leben statt für den sinnlosen Tod bei ‚Fleisch‘-Angriffen entschieden“, schrieb er.

Dem General zufolge „halten unsere Verteidiger und Verteidiger die Verteidigung in Richtung Awdijiwka unerschütterlich aufrecht … die offensive Operation in Richtung Melitopol geht weiter.“

Gestern hat der Feind in Richtung Tavrichesk 6 Luftangriffe durchgeführt, 42 Gefechte geführt und 709 Artilleriebeschüsse abgegeben.

„Die Gesamtverluste des Feindes beliefen sich auf 639 Personen. 13 Einheiten der militärischen Ausrüstung wurden zerstört. Insbesondere 3 Panzer, 2 BBMs, 1 Kunstsystem, 1 PTRK, 3 UAVs, 3 Fahrzeuge. Außerdem wurden 3 Munitionsdepots und 1 wichtige Einrichtung des Angreifers zerstört. Weitere 15 Einheiten der feindlichen Ausrüstung wurden beschädigt“, sagte Tarnawskyj.

