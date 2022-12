30 Shahed-Drohnen über Nacht abgeschossen - Luftwaffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember griffen russische Streitkräfte die Ukraine mit Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed-136/131 aus iranischer Produktion an. Dreißig Bomberdrohnen wurden zerstört, so das Kommando der Luftwaffe.

Es wird darauf hingewiesen, dass etwa 35 Kampfdrohnen von der Ostküste des Asowschen Meeres aus gestartet wurden.

„Die Kräfte und Mittel der Luftwaffe haben in Zusammenarbeit mit anderen Komponenten der ukrainischen Verteidigungskräfte 30 russische Schahköpfe von Eindringlingen zerstört. Einheiten von Flugabwehrraketen, Kampfflugzeugen und mobilen Feuerteams waren an der Zerstörung von Luftzielen beteiligt“, teilte das Militär mit.

Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden 15 Drohnen über Kiew, zehn im Süden und zwei in der Region Dnipropetrowsk abgeschossen.

