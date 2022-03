39 Länder haben dem Gerichtshof in Den Haag Daten über russische Verbrechen übergeben - Danilow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am siebten Tag seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine haben Grenzsoldaten der 5. Grenzschutzgruppe mit Einheiten der Streitkräfte die ukrainische Staatsgrenze in der Region Sumy erreicht. Dies gab der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, bekannt.

„Die zweite gute Nachricht ist, dass die russischen Behörden sich schnell der Reihe der Angeklagten des Haager Tribunals nähern. Mit jedem Schuss und jedem Befehl steigt die Zahl der Beschuldigten, die Zahl der Beschuldigten nimmt zu, und die Strafen werden verlängert. Ein noch nie dagewesenes Ereignis in der Weltgeschichte, bei dem Daten über die Verbrechen der Russischen Föderation von 39 Ländern gleichzeitig an das Gericht übermittelt wurden“, schrieb Danilow auf Facebook.

Ihm zufolge gelang es den russischen Truppen im Laufe des Tages nicht, in irgendeiner Richtung nennenswert vorzurücken, und die Offensive wurde gestoppt.

„Das belarussische Territorium und einigen Berichten zufolge auch die belarussischen Streitkräfte werden im Krieg mit der Ukraine eingesetzt“, sagte Danilow.

Er betonte auch, dass der Feind, nachdem seine Pläne zur Einnahme der Ukraine vereitelt wurden, seine Taktik änderte und mit dem massiven Beschuss von Wohngebieten und ziviler Infrastruktur in Dutzenden von Städten wie Kiew, Tschernihiw, Cherson und Charkiw begann. Danilow fügte hinzu, dass Waffen eingesetzt wurden, die nach der Genfer Konvention verboten sind. Der Großteil des Beschusses findet nachts statt.

„Die russischen Streitkräfte sind demoralisiert, während die ukrainischen Streitkräfte von Tag zu Tag motivierter werden. Ein weiteres wichtiges Ereignis der letzten 24 Stunden ist die Unterzeichnung eines Dekrets durch Präsident Wolodymyr Selenskyj zur Einrichtung einer Koordinierungsstelle für humanitäre und soziale Angelegenheiten. Kein Ukrainer wird zurückgelassen werden. Jeder, der Hilfe braucht, bekommt sie“, sagte Danilow.

