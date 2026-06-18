522 Leichen wurden in die Ukraine zurückgeführt, die nach Angaben der Russischen Föderation ukrainischen Soldaten angehören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Rahmen der Repatriierungsmaßnahmen wurden die Leichen von 522 Gefallenen in die Ukraine zurückgeführt, bei denen es sich nach Angaben der russischen Seite um ukrainische Soldaten handelt.

Quelle: Koordinierungsstab für Fragen des Umgangs mit Kriegsgefangenen

Wörtlich: „Im Rahmen der durchgeführten Repatriierungsmaßnahmen wurden die Leichen von 522 Gefallenen nach Ukraine zurückgeführt.

Nach Angaben der russischen Seite handelt es sich bei den Leichen um ukrainische Staatsbürger, insbesondere um Soldaten.“

Details: Der Koordinierungsstab teilte mit, dass die Rückführung der Leichen dank der gemeinsamen Arbeit der Mitarbeiter des Stabs, des Gemeinsamen Zentrums beim Sicherheitsdienst der Ukraine, der Streitkräfte der Ukraine, des Innenministeriums, des Büros des Ombudsmanns, des Sekretariats des Beauftragten für unter besonderen Umständen vermisste Personen, des Staatlichen Notfalldienstes sowie weiterer Einrichtungen des Sicherheits- und Verteidigungssektors.

In der Folge werden Ermittler der Strafverfolgungsbehörden gemeinsam mit den Fachstellen des Innenministeriums die erforderlichen Untersuchungen und die Identifizierung der repatriierten Leichen durchführen.

Im Hauptquartier wurde zudem dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz für die Unterstützung bei der Durchführung der Rückführung gedankt.