9% der Haushaltsausgaben werden für die wirtschaftliche Entwicklung aufgewendet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

140 Mrd. Hrywnja oder 9,4 % der Gesamtausgaben des Staatshaushalts werden im nächsten Jahr für Investitionen in die Entwicklung der Wirtschaft ausgegeben. Dies gab der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal am Samstag, den 4. Dezember, auf seiner Facebook-Seite bekannt.

Ihm zufolge ist dies ein Rekordhoch im letzten Jahrzehnt.

„Es ist auch erwähnenswert, dass in keinem Haushalt der letzten 10 Jahre so viele Investitionen vorgesehen waren wie im Jahr 2022: 140 Milliarden Hrywnja oder 9,4 % der Gesamtausgaben sind Investitionen in die wirtschaftliche Entwicklung“, sagte Schmyhal.

Der Ministerpräsident versicherte erneut, dass der Staatshaushalt 2022 ausgewogen und realistisch ist und die Prioritäten dieselben bleiben: Medizin, Bildung, Sicherheit und Verteidigung, Infrastruktur, Unternehmensförderung sowie die Verbesserung der sozialen Standards.

„In all diesen Schlüsselbereichen sind höhere Ausgaben geplant, die es Ihnen ermöglichen werden, die Initiativen des Präsidenten und eine Reihe von Regierungsprogrammen weiter umzusetzen. Höhere Gehälter für medizinisches Personal, mehr Stipendien für Studenten, die Umsetzung der großen Bau- und Thermomodernisierungsprogramme, Vorzugsdarlehen und erschwingliche Hypotheken – all dies wird mit den notwendigen Mitteln ausgestattet“, schrieb Schmyhal.

Er erinnerte auch daran, dass der Mindestlohn zum 1. Dezember auf 6.500 Hrywnja erhöht wurde, was die zweite Erhöhung in diesem Jahr ist…