Die Abgeordneten haben begonnen, im Donbass anzukommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Samstag, den 19. Februar, trafen die ersten Abgeordneten in der Zone der Operation der Vereinten Streitkräfte im Donbass ein.

Nach Angaben des Sprechers der Diener des Volkes, Julija Palijtschuk, sind der Fraktionsvorsitzende David Arachamija, der Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienst der Werchowna Rada, Olexander Zavitnevich, die Abgeordneten Jurij Mysiagin, Maryana Bezuglia und der Leiter des Ministeriums für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete, Iryna Wereschtschuk, bereits eingetroffen.

„Die Abgeordneten werden die Sicherheitslage überwachen, mit dem Militär kommunizieren und die am Vortag erworbenen Drohnen an die vorgeschobenen Stellungen unseres Militärs übergeben“, so Palijtschuk.