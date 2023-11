Abgeordneter nennt Zahl der Toten in 128 Brigade

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einem Raketenangriff russischer Aggressoren auf die 128. Brigade in der Region Saporischschja sind 28 Militärangehörige getötet worden. Dies berichtete der ehemalige Leiter der staatlichen Verwaltung der Region Saporischschja, der Abgeordnete Olexij Kutscherenko aus Batkiwschtschyna, am Sonntag, den 5. November, auf Facebook.

„28 Tote. 53 Verwundete. 128 GSHBr. Trauer“, schrieb er.

Der Militärjournalist Andrij Zaplijenko wiederum schrieb, dass einer der besten und motiviertesten Artilleristen des Landes, Dmitry „Taxi Driver“ Milyutin, während des feindlichen Angriffs ums Leben kam.

„Zweimal ein Freiwilliger. Anti-Terror-Einsatz und Krieg im großen Stil. Arbeitete in Debaltsevo während der Verteidigung der Stadt. Ich habe ihn dort in den Stellungen der 128. Brigade getroffen“, sagte Zaplijenko.

Offiziell wird die Zahl der toten Soldaten der 128. Brigade nicht genannt.

Am Abend des 4. November meldeten die Medien, dass in der Region Saporischschja mehr als 20 Soldaten, darunter der ehemalige Leiter des regionalen RTC Chmelnyzkyj, ums Leben gekommen seien. Die Soldaten könnten an einem Ort versammelt gewesen sein, um am Tag der Raketentruppen und Artillerie ausgezeichnet zu werden.

Die ukrainischen Streitkräfte bestätigten später, dass die Russen die 128. Brigade mit einer Iskander-M-Rakete getroffen hatten. Verteidigungsminister Rustem Umjerow ordnete eine Untersuchung der Todesfälle unter den Verteidigern an.

Heute hat die Region Transkarpatien eine dreitägige Trauerzeit für die gefallenen Soldaten der 128. OGSHB ausgerufen.