Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Angreifer, die von der Russischen Föderation beauftragt wurden, setzten Einrichtungen der Ukrsalisnyzja, Militärfahrzeuge und Verwaltungsgebäude in drei Regionen der Ukraine in Brand.

Der Sicherheitsdienst hat acht weitere Brandstifter festgenommen, die im Auftrag russischer Spezialdienste Einrichtungen von Ukrsalisnyzja, Militärfahrzeuge und Verwaltungsgebäude in drei Regionen der Ukraine in Brand gesetzt haben. Dies berichtete der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine am Freitag, den 7. März.

Bei den Angeklagten handelt es sich um Einheimische, die über Telegram-Kanäle auf der Suche nach „leichtem Geld“ angeworben wurden.

In der Region Charkiw wurden vier Minderjährige im Alter von 14 bis 16 Jahren verhaftet, die in zwei Gruppen agierten.

Die erste Gruppe zündete einen Relaiskasten an der Bahnlinie und einen Multivan der ukrainischen Streitkräfte an, der nach einem Einsatz an der Ostfront einer technischen Inspektion unterzogen wurde.

Die zweite Gruppe schlug ein Fenster im örtlichen Dorfgemeinschaftshaus ein, schüttete ein brennbares Gemisch auf die Fensterbänke und zündete es an.

In der Region Odessa wurden drei weitere Angeklagte verhaftet. Es handelt sich um einen 39-jährigen rückfälligen Dieb und zwei seiner arbeitslosen Bekannten.

Die Angreifer setzten drei Relaisschränke an der Bahnlinie in Brand und bereiteten sich auf die nächste Aufgabe vor – die Staffeln der Streitkräfte der Ukraine „unter die Räder zu nehmen“.

Ein weiterer Brandstifter von Stromanlagen, die den ununterbrochenen Verkehr der Ukrsalisnyzja-Züge gewährleisten, wurde in der Region Winnyzja festgenommen. Um seine Spuren zu verwischen, ist der Angeklagte Dutzende von Kilometern gelaufen.

Die Verhafteten stehen wegen aller aufgedeckten Tatsachen unter Verdacht.