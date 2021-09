Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden wurden im Donbass acht feindliche Verstöße gegen die Waffenstillstandsregelung verzeichnet. Dies teilte das Pressezentrum des Stabs der Operation der Vereinten Kräfte mit.

Vor allem in Richtung Shyrokyne wurden ukrainische Stellungen mit Panzerfäusten, automatischen Tischgranatwerfern und großkalibrigen Maschinengewehren beschossen. In der Nähe von Nowoswaniwka setzte der Feind zweimal 120-Kaliber-Mörser, Granatwerfer zur Panzerabwehr und automatische Maschinengewehre sowie großkalibrige Maschinengewehre ein.

In der Nähe von New York feuerten bewaffnete Verbände mit Maschinengewehren und Panzerabwehrgranatwerfern. In der Nähe von Krasnogorovka beschoss der Feind ukrainische Stellungen mit 120-Kaliber-Mörsern und MT-12-Panzerabwehrkanonen. Unter der lokalen Bevölkerung gab es keine Opfer. In der Nähe von Marinka feuerte der Feind zweimal mit 120-Kaliber-Mörsern, Handgranatwerfern und automatischen Granatwerfern für Fahrzeuge sowie mit Handfeuerwaffen.

Als Reaktion auf den Beschuss war das ukrainische Militär gezwungen, das Feuer zu eröffnen.

Zuvor hatte Vesti.ua berichtet:

Am 26. August um 7.00 Uhr morgens gab es keine Verletzungen der Waffenruhe.

Am Mittwoch, dem 11. August, starb ein 1935 geborener Anwohner durch den Beschuss von Novoselovka II, und Privathäuser von Zivilisten und benachbarte Haushalte wurden beschädigt.

Am Dienstag, den 10. August, beschossen Vertreter illegaler bewaffneter Gruppen Stellungen der ukrainischen Armee im Donbass, wodurch drei Soldaten der ukrainischen Streitkräfte verwundet wurden, von denen einer später im Krankenhaus starb.

Auch das-Hauptquartier berichtet, dass es keine Kampfverluste unter den-Soldaten gibt.