Akhmetovs Stiftung hat medizinische Hilfsgüter nach Kramatorsk geliefert

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wie der Pressedienst der Rinat Achmetow-Stiftung mitteilte, trafen am Sonntag, den 6. März, Medikamente und wichtige medizinische Hilfsgüter in Kramatorsk (Region Donezk) ein.

Medizinische Hilfe wurde aus Dnipro geliefert. Insbesondere wurden 20.000 Einheiten von Antiseptika, Antibiotika, Wundversorgungsprodukten und anderen medizinischen Hilfsgütern für Krankenhäuser in der Region Donezk geliefert. Die Liste der wesentlichen Elemente wurde mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt.

Dies ist die zweite Lieferung von medizinischem Material für das Gesundheitsministerium, die von der Achmetow-Stiftung übergeben wurde. Zuvor wurden 100.000 Einheiten von Medikamenten an Krankenhäuser in der Region Kiew geschickt, wo die humanitäre Lage in den Städten katastrophal ist.

Die Stiftung von Rinat Achmetow hat 8 Millionen Menschen zum Überleben verholfen, von denen 3,5 Millionen im Donbass gerettet werden konnten.

Neben der Lieferung von Arzneimitteln organisiert und liefert die Stiftung auch humanitäre Hilfe an Städte und Dörfer, die sich in einer schwierigen, durch den Krieg verursachten Situation befinden…