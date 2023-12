Alkoholspiegel 11 Mal höher als die Norm: ein Fahrer wurde in Czernowitz festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Czernowitz hat die Polizei einen betrunkenen Fahrer eines Shuttlebusses festgenommen, der Menschen gefahren hat. Die Tatsache, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht, wurde von Fahrgästen gemeldet. Dies teilte der Pressedienst der Polizei am Sonntag, den 10. Dezember mit.

Die Gesetzeshüter erhielten eine Meldung, dass der Fahrer am Sonntag gegen 15:00 Uhr gegen die Verkehrsregeln verstoßen hat. Der Bus wurde am Busbahnhof in der Russkaya Straße angehalten.

Während des Halts befanden sich Fahrgäste in der Kabine des Busses. Bei der Überprüfung der Dokumente stellten die Streifenbeamten fest, dass der 59-jährige Fahrer Anzeichen einer Alkoholvergiftung aufwies.

Das Ergebnis des Tests mit Hilfe von Dragger zeigte ein positives Ergebnis – 2,28 ppm, was mehr als 11 Mal höher ist als die zulässige Norm von Alkohol im Blut.

Dem Fahrer wurde die Fahrerlaubnis entzogen und ein Protokoll erstellt.

