Alle Bergleute in Dobropillya wurden freigelassen

Aufgrund des russischen Beschusses blieben 151 Bergleute unter Tage. Zu dieser Zeit kam es aufgrund der fehlenden Elektrizität zu einer Vergasung und Überflutung der Grubenbaue, außerdem drohte eine Überflutung der Bergbauausrüstung und -anlagen.

Alle Bergleute aus der stromlosen Dobropolska-Mine wurden an die Oberfläche gebracht. Dies berichtete der Vorsitzende des Bundes Freier Gewerkschaften der Ukraine Michail Wolhynienets am Donnerstag, den 12. September.

Nach Angaben des Leiters des primären Zentrums der Unabhängigen Bergarbeitergewerkschaft der Ukraine des Bergwerks Dobropolska Sergey Nitspol sind die Menschen aufgestanden, es besteht keine Gefahr für ihr Leben und ihre Gesundheit.

„Wir danken dem Ingenieurkorps und allen, die sich für die schnelle Befreiung von 151 Menschen aus der unterirdischen Gefangenschaft eingesetzt haben“, sagte Wolhynienets.

Wir berichteten, dass russische Truppen am Donnerstag das Dorf Krasnojarskoje und die Stadt Konstantinowka in der Region Donezk beschossen haben. Infolge der feindlichen Angriffe wurde eine 81-jährige Frau getötet und sechs weitere Menschen wurden verletzt.

Am anderen Tag wurden durch russischen Beschuss in der Region Donezk fünf Zivilisten getötet und 11 weitere verwundet.