Ammoniak-Leck in Chemiefabrik in Horlivka: Sicherheitsdienst der Ukraine verrät, ob Russland Sabotageakte vorbereitet

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Der ukrainische Sicherheitsdienst prüft noch immer die Information, dass in der Chemiefabrik Stirol in Horlivka Ammoniak ausgetreten ist und dass Russland dies als Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine nutzt. Die vorläufigen Informationen über den Sabotageakt gelten jedoch als unzuverlässig.

Galina Prischepa, Sprecherin der SBU-Direktion in den Regionen Donezk und Luhansk, erklärte gegenüber der Website Segodnya.

„Die Informationen über ein Ammoniakleck in einer Chemiefabrik und einen möglichen Einmarsch von Truppen werden derzeit überprüft“, sagte Prischepa.

Bereitet die Russische Föderation einen Sabotageakt vor?

Dmytro Snegiryov, Ko-Vorsitzender der Bürgerinitiative „Recht auf Rechte“, sagte auf Channel 4, Russland bereite Sabotageakte im Donbass vor, die eine große Zahl ziviler Opfer fordern würden. Angeblich plant Russland, sie als Vorwand für eine groß angelegte Invasion in der Ukraine zu nutzen.

Was sagt die SGE ?

Der Sonderdienst gab an, dass er Informationen über mögliche Sabotageakte mit dem Einsatz chemischer Waffen im Gebiet von Slowjansk berücksichtigt habe. Sie wird jedoch vorläufig als unzuverlässig angesehen.

Was ist über das Leck bekannt?