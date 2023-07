Angreifer greifen ein Unternehmen in Kramatorsk an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Kriegsverbrecher haben einen Raketenangriff auf ein Unternehmen in Kramatorsk in der Region Donezk gestartet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk (Oblast-Militärverwaltung), Pawlo Kyrylenko, am Freitag, den 16. Juli, in seinem Telegram-Kanal mit.

„Mitten in der Nacht haben die Russen einen Raketenangriff auf Kramatorsk gestartet – und das Gebiet des Unternehmens getroffen“, so der Beamte.

Ihm zufolge bleiben in Richtung Wolnowacha in der Gemeinde Wuhledar Wuhledar und Bogojawlenko unter Beschuss, und in der Gemeinde Komara – Wesseloje und Burlatskoje.

Wie wir bereits geschrieben haben, haben die Russen am Abend des 27. Juni zwei Raketen abgefeuert – eine davon schlug in einer öffentlichen Kantine im Zentrum von Kramatorsk ein, die zweite fiel auf das Gebiet des Dorfes Belenkoje.

