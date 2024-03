Angreifer in der Region Cherson beschossen ein Wohngebiet: eine Frau wurde getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen griffen den Wohnbereich des Dorfes Veletenskoye in der Region Bilozersk an. Bei dem Beschuss wurde eine 70-jährige Frau getötet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin, am Donnerstag, den 21. März, im Telegram mit.

„Infolge des Beschusses wurde eine 70-jährige Frau, die sich im Innenhof des Hauses aufhielt, schwer verletzt. Leider blieb ihr Herz im Krankenwagen stehen“, schrieb er.

Ebenfalls gestern Abend warfen die Russen von einer Drohne aus Sprengstoff auf das Dorf Kachkarovka ab. Ein 33-jähriger Einwohner erlitt lebensgefährliche Verletzungen.